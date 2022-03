Compra un "Gratta e vinci" al centro commerciale e vince due mln di euro nel Catanese

Due milioni di euro. E' l'ammontare di una vincita a Belpasso, nel Catanese, dove ieri è stato comprato un biglietto "Il Miliardario Maxi" del costo di circa 20 euro nel centro commerciale Etnapolis. Il vincitore, come avviene in questi casi particolari, è ancora anonimo. La cittadina del catanese, comunque non è nuova a questo genere di vincite fortunate. Già il 12 maggio 2017 un’altra persona aveva vinto circa 5 milioni di euro grazie ad un biglietto comprato nella stessa località.

Sulla pagina Facebook dello stesso centro commerciale è stata pubblicata una copia del biglietto vincente e un post con scritto: "Iniziamo la settimana con una notizia che ci ha resi davvero felicissimi. In questi giorni di profonda tensione a causa della guerra tra Russia ed Ucraina che sta incessantemente continuando e con i casi di positività al Covid che stentano a diminuire, una combinazione vincente e stratosferica che nessuno dimenticherà facilmente è stata riscontrata in un gratta e vinci che è stato acquistato in questa nostra struttura. Una giornata memorabile, splendida per questa persona residente nella cittadina di Belpasso che starà già certamente festeggiando e a cui anche noi ci uniamo per farle tanti auguri". Una cifra così, infatti cambia totalmente la vita. "Dalle nostre parti qualcuno direbbe "A fortuna si rivigghiau" e pensare che si sia fermata proprio nel nostro locale, con 2 milioni di euro, ci riempie completamente di gioia!" conclude la scritta del personale del centro commerciale "fortunato".

