Corri Catania 2022: appuntamento l'8 maggio

Domenica 8 Maggio sarà la domenica del “popolo delle magliette bianche” di Corri Catania. Dopo l’edizione speciale dello scorso autunno, la tradizionale corsa-camminata di solidarietà aperta a tutti tornerà in primavera per festeggiare la 14ª edizione e si svolgerà, come sempre, nel pieno rispetto delle linee guida vigenti.

L’evento, che coniuga sport, benessere, solidarietà, emozioni e divertimento, non è solo una corsa ma è una festa che è diventata anno dopo anno sempre più bella ed è stata capace di coinvolgere sportivi, famiglie, bambini, anziani, disabili, giovani e meno giovani lungo le strade del capoluogo etneo.

“CATANIA CORRE PER CATANIA”. “Catania corre per Catania” è lo slogan che accompagna l’evento fin dalla prima edizione del 2009 e che sintetizza lo spirito solidale di tutti i partecipanti e la volontà di scendere lungo le vie del centro etneo per un obiettivo comune. Corri Catania è per tutti e ogni anno persone di ogni età e capacità indossano la maglietta dell’evento e diventano protagonisti di una domenica all’insegna del benessere, dell’amicizia, del divertimento, dell’allegria e dell’impegno sociale; una domenica che permette di vivere Catania in maniera unica, con la consapevolezza di correre o passeggiare per una vera e propria “gara di solidarietà”.

CINQUE CHILOMETRI. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica “Corri Catania”, con il patrocinio del Comune di Catania, torna la seconda domenica di maggio: 5 chilometri correndo, camminando, passeggiando, spingendo un passeggino, andando in carrozzina, l’importante è esserci per condividere una giornata speciale e centrare insieme l’obiettivo solidale del 2022.

IL PROGETTO: “OFFICINA DELLA SALUTE”. Il filo rosso della solidarietà rappresenta, come sempre, il filo conduttore; quest’anno si corre per il progetto “Officina della Salute” per favorire la raccolta fondi e contribuire all’allestimento del primo ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania, per l’assistenza sanitaria a favore delle famiglie economicamente fragili e delle persone in stato di necessità.

«Con Corri Catania, ogni anno, si corre per una buona causa - sottolineano gli organizzatori - e con l’avvio della distribuzione delle magliette, sia nei Point che nei nostri desk su strada, e dell’attività promozionale, inizia a pieno ritmo l’avvicinamento all’8 maggio che vogliamo possa essere una domenica nella quale stare insieme, divertirsi, sentirsi parte di un evento che è una festa e respirare la primavera».

Nei Corri Catania Point sono già disponibili, con un contributo di 5 euro, i kit con maglietta ufficiale, pettorale numerato e sacca per prendere parte alla corsa-camminata e contribuire al progetto “Officina della Salute”.

I CORRI CATANIA POINT 2022. Ecco tutti i Corri Catania Point 2022. Ragazzini generali: Corso Italia 222; Via Umberto 73; c/o Parco Comm. I Portali.

Bar Prestipino: c/o CC Etnapolis; c/o Policlinico di Catania.

Cavallotto Librerie: corso Sicilia 91; viale Jonio, 32.

Centro Sicilia: c/o Info Point.

Mc Donald’s: viale Ulisse, 11.

Palestre Altair: Via Pantano 38 f; Via Torino 73 (Vulcania); Via F. Riso 11; Via Cifali 31; Via Duca degli Abruzzi 30; Acireale: Via Lazzaretto 25.

Parafarmacie Farmissima: c/o Centro Comm. Katanè (piano 1); c/o Superstore Decò, piazza Tivoli; c/o Parco Comm. I Portali; Largo Pascoli 2 (via D’Annunzio).

Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia 66.

Happy giocattoli: viale Sanzio 52.

Stazione di Servizio IP: via Lo Jacono 77 - S. A. li Battiati

