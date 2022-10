Csi: tutti in campo nel ricordo di Santo Gagliano

Tutti in campo nel ricordo di Santo Gagliano. Due giornate di grande festa dedicata all'indimenticabile personaggio catanese scomparso prematuramente nel 2009, storico presidente del Csi Sicilia, ma anche docente a scuola a cui aveva dedicato tutta la propria vita con passione, generosità, competenza, intelligenza e dedizione. Nato ad Agira il 18 luglio del 1949, aveva studiato a Catania dove si era laureato in Storia e Filosofia. Poi il concorso a preside e le esperienze ad Agira, a Linguaglossa e alla scuola media Petrarca che aveva diretto dal 1991 fino agli ultimi giorni della sua vita, oltre ad essere stato vicepresidente nazionale del Csi, vicepresidente provinciale del Coni, esponente attivo dell'Unione Insegnanti Cattolici Medi e dell'Istituto Regionale di Ricerca e Sperimentazione per l'Autodeterminazione e soprattutto esponente di spicco del laicato cattolico.

Pubblicità



Per ricordare la sua figura il Csi di Catania ha rinnovato l'appuntamento con il Trofeo "Santo Gagliano” arrivato alla 13ª edizione. In testa la nipote Agnese Gagliano che ha raccolto il testimone dello zio diventando presidente del Csi Sicilia, in due giornate, a Villa Angela e al PalaClan di San Giovanni la Punta si sono svolte due iniziative sportive nel ricordo dell'indimenticabile dirigente del Csi.

La prima giornata ha visto in azione le parrocchie della nostra diocesi, ospitate nel “Villaggio dello Sport” allestito all’oratorio della Parrocchia della Sacra Famiglia, dove circa un centinaio di bambini e ragazzi hanno potuto cimentarsi in gare di calcio, volley, tennnistavolo, tchoukball e in diversi percorsi ludico-sportivi e attività laboratoriali con la presenza, e soprattutto la benedizione, di un capitano di eccezione: il nostro vescovo S. E. Mons. Renna che ha anche scherzato e “palleggiato” con i più piccoli con grande calore e allegria.



La seconda giornata si è svolta il 23 scorso proprio nel giorno della scomparsa del compianto Santo Gagliano e al PalaClan di San Giovanni La Punta è stata la volta del calcio a 5 Under 10 e Under 12 e della pallavolo Under 18. Presenti le società sportive Ardor Sales, Sporting Etneo, Catania Nuova, Morace Fc, Rinascita San Giorgio, Gupe Volley, Sport Etnea e San Giuseppe Adrano.



<Giornate piene di sole e di allegria - ha sottolineato emozionata Agnese Gagliano, presidente del Csi Sicilia - con protagonisti i bambini e i ragazzi nel ricordo di un dirigente sportivo che è stato prima di tutto un educatore che ha dedicato la sua vita, nella scuola e nello sport, al servizio dei ragazzi più fragili>.

Approfondimenti sul giornale in edicola oggi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA