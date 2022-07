Da lunedì in distribuzione i mastelli per separare i rifiuti Lotto Centro

Da lunedì prossimo a Catania saranno in distribuzione per i cittadini del Lotto Centro i mastelli porta rifiuti per agevolare la differenziazione dei rifiuti e la raccolta porta a porta nella zona, dove sono stati rimossi i cassonetti. Lo rende noto il Comune aggiungendo di aver stabilito insieme con il Consorzio Gema che la consegna avverrà nel centro comunale di raccolta (isola ecologica) di via Gianni, nei pressi del campo scuola di Picanello e in Largo Bordighera, dalle ore 8.30 alle 13.30. Per ritirare i mastelli è necessario esibire la carta d’identità e il codice fiscale. Per chiarimenti, informazioni e segnalazioni relative al lotto Centro si può contattare il consorzio Gema al numero 3280065690.



