Dal Pnrr fondi a Catania per Piani urbani integrati: in arrivo 185.486.966 di euro

La città metropolitana di Catania ha ottenuto due finanziamenti per un totale di 185.486.966 euro concernenti i Piani Urbani Integrati che riguardano progetti volti al miglioramento di ampie aree urbane del territorio degradate al fine di ottenerne la rigenerazione e la rivitalizzazione economica. Lo rende noto lo stesso ente. L'elenco definitivo dei Piani Urbani Integrati presentati dalle Città Metropolitane è stato pubblicato dal Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 22 aprile 2022 nell’ambito del Piano nazionale Ripresa e Resilienza. Saranno effettuate manutenzioni per il riuso ecosostenibile di aree e strutture pubbliche per finalità di interesse pubblico, miglioramenti del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale con particolare attenzione allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e alla promozione di attività culturali e sportive, interventi per sostenere progetti legati alle smart cities con particolare riferimento ai trasporti, al consumo energetico e allo sviluppo del profilo digitale delle aree urbane.

Il primo finanziamento, di 134.009.086 euro, riguarda interventi nei Comuni di Catania - Comune capofila - Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Adrano, Paternò, Biancavilla, Ragalna, Santa Maria di Licodia, Bronte, Maletto, Maniace, Castiglione, Piedimonte Etneo, Linguaglossa, Calatabiano, Riposto, Giarre, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Milo, Acireale, Aci Castello, Aci Catena, Mascalucia, Belpasso, San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo, Pedara, Nicolosi, Trecastagni, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Valverde. Il secondo, riguardante i quindici Comuni dell’area calatina - Caltagirone, Scordia, Palagonia, Grammichele, Ramacca, Militello in Val di Catania, Vizzini, Mineo, Castel di Iudica, Mirabella Imbaccari, Mazzarrone, San Michele di Ganzaria, Licodia Eubea, Raddusa, San Cono - ha ottenuto un importo di euro 51.477.880.



