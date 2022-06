Differenziata a Catania, tocca al Lotto centro con raccolta del consorzio Gema

«Scatta da stanotte, lunedì, il nuovo calendario della raccolta porta a porta del Lotto centro. Il calendario per le utenze domestiche in giornata verrà anche “caricato” sui siti istituzionali (Comune e Srr) e l’app “Differenziamo”; nel frattempo proseguirà la distribuzione del calendario in cartaceo»: Andrea Barresi, assessore all’Ecologia, sta seguendo passo passo la inevitabilmente difficile “rivoluzione rifiuti” in città, incluso il cambio appalto della ditta che da oggi, lunedì 20, passerà da Dusty al Consorzio Gema. «Sempre da lunedì notte – prosegue Barresi - e tempo una settimana, prevediamo di togliere tutti i cassonetti ancora presenti nel Lotto, ai cittadini non resta che seguire le indicazioni di conferimento in orari e tipologia, evitando di abbandonare rifiuti per strada, creando o alimentando le discariche, che stiamo provvedendo ad azzerare.

La città negli ultimi otto mesi è arrivata al 24% di differenziata, e nei prossimi mesi arriveremo al 40-50%, siamo pronti ad essere concorrenziali - precisa ancora l’assessore, rimandando al mittente le accuse lanciate ieri sul web alla città etnea dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia – noi alla discarica di Lentini scarichiamo 350 tonnellate, Siracusa scarica lì, ma centinaia di tonnellate di indifferenziata. Differenzino di più a casa loro, pensino alla loro città, che è un disastro. Il problema delle discariche, ricordo, è regionale e non comunale».

In particolare il nuovo calendario prevede la raccolta dell’organico il martedì, giovedì e sabato, della plastica il lunedì, carta e cartone il mercoledì, vetro il giovedì, e venerdì il residuale secco che, è utile ricordare, non è “buttare tutto insieme”, ma tutto ciò che non è differenziabile né riciclabile. Nel volantino vengono specificati: posate di plastica, penne, giocattoli, spazzolini, musicassette e vhs, carta carbone, carta plastificata, cocci di ceramica e porcellana, terracotta, gomma. Così come si ricorda di utilizzare gli appositi contenitori o sacchi trasparenti (no sacchi neri) e di conferire, rigorosamente, dalle 22 del giorno precedente alla raccolta alle 5 del mattino. Pannolini e pannoloni vanno esposti in sacchetti separati e riconoscibili con ritiri dedicati il martedì e venerdì. I numeri verdi per informazioni, segnalazioni, ritiro ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche sono l’800-409866 da fisso e 081-914904 da cellulare, il Centro comunale di raccolta di riferimento per il Lotto centro è in via Maria Gianni a Picanello, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18, il sabato dalle 9 alle 13.

