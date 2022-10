Disagi disservizi idrici a Catania hanno le ore contate

I disagi per la fornitura d’acqua con turnazioni in alcune zone della città volgono ormai al termine. Proprio oggi il fornitore privato ha ufficialmente comunicato la disponibilità a dare corso all’obbligazione della fornitura d’acqua. Le turnazioni, che tanto disagio hanno procurato ma non per colpa o responsabilità della Sidra, saranno ancora necessarie prima di un totale ritorno alla normalità.

Per quanto riguarda la lettera di un lettore pubblicata nella rubrica “lo dico alla a la Sicilia” di giorno 20/10/2022 con cui si reclama mancanza d’acqua da parte di un utente, ma la risposta riguarda anche tutti gli altri utenti che hanno esposto reclamo e coloro che ci diffidano di adire le vie legali, la Sidra nel sottolineare il dispiacere per il disagio arrecato all’utenza tutta causato - come ormai ben noto avendo la Sidra dato massima divulgazione a mezzo stampa - dell’interruzione di un fornitore privato d’acqua all’ingrosso, è stata ed è costretta ad effettuare diverse e programmate turnazioni, e ciò al fine di mantenerne il servizio. Turnazioni che, come abbiamo già detto, sono ancora necessarie prima di un totale e ormai prossimo ritorno alla normalità.

Sidra, inoltre, rileva di aver avanzato alle Autorità amministrative competenti precipua istanza di requisizione del pozzo privato e fino all'altro ieri stupiva che non erano stati adottati e/o ritenuti adottabili i relativi provvedimenti che avrebbero consentito e consentirebbero l’erogazione costante dell’acqua, bene essenziale per la collettività catanese. Sidra rende, altresì, edotta la cittadinanza che sta procedendo ad intraprendere tutte le azioni legali ritenute necessarie da poter esperire dinanzi l’Autorità giudiziaria competente a tutela degli interessi della società ed, ancor di più, del servizio pubblico essenziale qual’è il servizio idrico.



