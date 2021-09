Dissesto Catania, slitta il processo all'ex sindaco Bianco e alla sua Giunta

E’ stata rinviata per difetto di notifica la prima udienze del processo all’ex sindaco di Catania Enzo Bianco, la sua giunta in carica tra il 2013 e il 2018 e l'allora collegio dei revisori di conti nell’ambito del procedimento per falso ideologico al capoluogo etneo, che è in dissesto finanziario. Sono complessivamente 29 le persone che il 20 gennaio del 2022 dovranno comparire nell’aula Famà di piazza Verga davanti alla prima sezione del Tribunale monocratico.+

Nel procedimento si sono costituiti come parti civili il Comune di Catania, la Cgil e l’Ugl. La Procura contesta agli imputati il falso ideologico per avere, tra l’altro, «falsamente attestato la veridicità delle previsioni di entrata» anche se «consapevoli della loro sovrastima» e per avere «dolosamente omesso l’iscrizione nell’atto contabile di somme sufficienti a finanziare gli ingenti debiti fuori bilancio».

L’inchiesta si è basata su indagini del nucleo di Polizia economica finanziaria della guardia di finanza di Catania. E’ coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro, dall’aggiunto Agata Santonocito e dai sostituti Fabio Regolo e Fabio Saponara. Atti dell’inchiesta sono stati trasmessi anche alla Corte dei conti della Sicilia davanti alla quale è pendente un altro procedimento.

