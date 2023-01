Domani il “debutto” del commissario straordinario Mattei

Salirà sulla carrozza del Senato, in occasione delle festività in onore di Sant’Agata e rappresenterà la città: sarà questo il primo impegno pubblico del neo commissario straordinario del Comune e della Città Metropolitana Piero Mattei.

Onori e oneri per l’ex prefetto, da venerdì alla guida di Catania dopo la revoca di Federico Portoghese, sollevato dall’incarico a seguito dell’accertamento della mancanza dei requisiti con il parere dell’Ufficio Legale della Regione.

Ma prima dell’appuntamento agatino del 3 febbraio, domani mattina, Mattei farà il suo ingresso a Palazzo degli Elefanti dove ad attenderlo ci saranno il vice commissario Bernando Campo, il segretario generale Rossana Manno, dirigenti e funzionari del Comune. Poi incontrerà il prefetto Maria Carmela Librizzi.



Per Mattei, che conta una lunga esperienza nella gestioni di enti istituzionali sia come prefetto che come commissario, si tratterà di una primissima presa di contatto con il Comune e la Città di Catania, tanto che immediatamente dopo, come primo atto del suo incarico, si recherà dal prefetto per un confronto sui temi prioritari nell’agenda delle emergenza cittadine. Per l’ex prefetto Mattei, che per il momento ha declinato ogni contatto coi giornalisti, è previsto l’insediamento anche nel ruolo di guida della Città Metropolitana di Catania, l’ex Provincia, ente di cui ricoprirà l’incarico di commissario straordinario. Sia al Comune che alla ex Provincia continuerà a svolgere l’incarico il ruolo di vice commissario, il funzionario regionale Bernardo Campo, che svolgeva lo stesso incarico con Portoghese e che non è stato sfiorato dalla revoca ad personam dell’ex commissario.



Un’altra figura di vertice che continuerà a svolgere il suo compito è quella del segreterio generale del Comune Rossana Manno, poiché il venir meno di Portoghese dalla guida dell’ente ha bloccato sul nascere l’avvio della procedura di considerare vacante la sede della segreteria generale del Comune. Da domani, quindi, la città avrà una guida «che possa condurre, con autorevolezza e serenità, la città di Catania al voto per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio comunale» così come sottolineato dal presidente della Regione Renato Schifani.



