Due milioni di euro per il giardino Bellini di Catania e 250mila per il Teatro Massimo Bellini

PALERMO. Pioggia di euro in Sicilia dal ministero della Cultura con i fondi del Pnrr. Oggi sono stati pubblicati i decreti di assegnazione di 1,8 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica di 274 cinema, 348 teatri e 120 musei; per l’attrattività di 310 borghi; per la valorizzazione di 134 parchi e giardini storici; per l’adeguamento sismico e messa in sicurezza di 257 luoghi di culto, torri e campanili e per il restauro di 286 chiese del patrimonio del Fondo edifici di culto del Ministero dell’Interno (FEC).

Tra questi, nell’elenco per valorizzare l’identità dei luoghi figurano parchi e giardini storici siciliani: oltre a Villa Tasca, il giardino storico dell’Orto Botanico di Palermo circa 2 milioni; il giardino «P. Mattarella» già Giardino Inglese e del parterre di Palermo 2 milioni; la Fondazione Robert Hawthorn Giardino Storico di Villa Cuseni di Messina 1.243.433,83. Al Comune di Ragusa vanno 2 milioni per il Parco del castello di Donnafugata, mentre a Stena Maria Paternò del Toscano 2 milioni per il giardino storico Paternò, a Catania.

Il Comune di Catania riceverà 2 milioni per il giardino storico Bellini, mentre il Comune di Erice 1.663.470 per il giardino storico del Balio. Per migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei, tra i progetti finanziati più significativi troviamo 376mila euro per il Cityplex Tiffany, a Palermo; la multisala Politeama di Caltagirone (400mila euro) e la multisala Grillo di Mazara del Vallo (400mila euro); cityplex Metropolitan di Palermo (500mila euro).

Tra i teatri spiccano la Fondazione Teatro Massimo di Palermo (416.019 euro); il Teatro Greco di Siracusa (650mila euro); Teatro Vittorio Emanuele di Messina (400mila euro): il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, con quasi 250mila euro.

