E' morto l'imam  delle moschea di Via Calì a Catania Mufid Abu Touq

E’ morto Mufid Abu Touq (nella foto), imam della Moschea di Via Calì a Catania. Aveva avuto un malore un paio di mesi fa e non si è più ripreso. Uomo impegnato nel civile e sempre pronto ad aiutare la sua comunità era stimato in tutta la città. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per ricordare la sua figura. «Mufid - ha scritto una utente - era una gran persona. Oggi sono davvero davvero triste e posso dire senza esagerare che una parte della mia vita, un'altra, è andata via».

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA