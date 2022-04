Esenzione ticket, rinnovo anche sul sito Asp Catania

E’ possibile accedere anche attraverso il sito dell’Asp di Catania alla procedura per il rinnovo degli attestati di esenzione dal pagamento del ticket sanitario per condizione economica o che volessero attivare l'esenzione per la prima volta. Lo rende noto l’Asp etnea, che raccomanda di non recarsi agli sportelli per il rinnovo delle certificazioni ed assicura che ci si potrà, come ogni anno, rivolgere ai CAF autorizzati per prestare le istanze di esenzione. Con pochi click i cittadini interessati, se muniti di Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (TS - CNS), SPID o Carta d’identità elettronica (CIE), potranno inserire un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito; visualizzare le esenzioni per motivi di reddito attive a proprio carico o chiudere un’esenzione per motivi di reddito a proprio carico.



