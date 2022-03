Etna Comis, Angelo Stano, storico disegnatore di Dylan Dog, è il primo super ospite

Un ritorno tanto atteso che regalerà alla decima edizione di Etna Comics il genio e il talento di un artista da sempre capace di coniugare, con straordinaria semplicità, tradizione e innovazione. Angelo Stano, storico disegnatore e copertinista di Dylan Dog, è il primo super ospite del Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, che riapre i battenti dopo due anni di stop a causa della pandemia.

Pubblicità

Uno stile e un rigore inconfondibili che gli sono valsi, nel 2020, il Premio Coco come “Miglior disegnatore italiano”, grazie all’albo del celebre indagatore dell’incubo “E ora, l’apocalisse!”, per il quale, oltre alle tavole interne, si è occupato di realizzare una delle quattro copertine variant.

La sua carriera nella scuderia dei disegnatori di Dylan Dog, iniziata nel 1985, dopo l’incontro con Tiziano Sclavi, riuscito a convincerlo ad entrare a far parte dello staff dei disegnatori della nuova collana fumettistica – per la quale nel 1990 diventerà anche il copertinista ufficiale – è tuttora in corso e lo vede grande protagonista. Sarà a Catania dall’1 al 5 giugno nello stand Krazy Art Gallery.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA