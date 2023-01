Etna totalmente innevato ma ancora non si scia

Dopo le temperature più che primaverili del periodo natalizio, arriva la prima neve sull'Etna a testimonianza di un quadro climatico che da qualche giorno in Sicilia è totalmente cambiato. Il vulcano stamani si è svegliato totalmente imbiancato. Come attestano le immagini provenienti dalle stazioni di video sorveglianza vulcanica dell'Osservatorio Etneo dell'Ingv, il vulcano appare completamente "ammantato" dalla bianca coltre di neve che però non sarebbe ancora sufficiente per l'apertura delle piste da scii. In queste ore in tantissimi, sui social, si stanno sbizzarrendo pubblicando foto dell'Etna innevato e ancora interessato dall'eruzione.

