Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022, "Catania a Colori" partecipa alla sesta edizione

Il progetto “Catania a Colori - L’Agenda della Città Metropolitana di Catania per lo Sviluppo Sostenibile” partecipa alla sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 organizzato da ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 300 soggetti del mondo economico e sociale.

Il Festival dello sviluppo sostenibile è una grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, e realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il Festival, iniziato il 4 ottobre, si concluderà il 20 ottobre e si svolge su tutto il territorio nazionale nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli SDGs, per coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui temi dello sviluppo sostenibile, andando anche oltre gli addetti ai lavori.

Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di libri, documentari e molto altro ancora: centinaia di iniziative proposte ad un pubblico variegato, per coinvolgere, includere e dare voce alla società italiana. La manifestazione è realizzata grazie alla collaborazione di tutti: i singoli eventi possono essere organizzati da chiunque voglia contribuire a portare l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile.

A tal proposito, la Città Metropolitana di Catania, nell’ambito del Festival. partecipa con l’organizzazione di quattro seminari tematici. Giovedì 13 ottobre si è svolto quello sulle aree verdi urbane: per un modello di città sostenibile. Oggetto del seminario è stato la programmazione di uno sviluppo sostenibile delle città attraverso la creazione o l’implementazione di aree verdi, con un'attenzione alla Città Metropolitana di Catania con gli interventi di Gildo La Barbera, project manager della Strategic Team of Planning, Giovanni Longhitano, Isotta Cortesi, Ignazio Lutri - Fondazione Architetti Catania.



Venerdì 14 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 c'è il seminario La mobilità sostenibile per l’area metropolitana. Per lo sviluppo di città sostenibili la mobilità urbana e metropolitana riveste un ruolo fondamentale in grado di integrare l’insieme dei trasporti. Il settore della mobilità sostenibile ha necessità di una pianificazione chiara. Un focus con esperti di mobilità sostenibile con esperienze nella realizzazione di Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e tecnici per fare il punto su ricerca e studio di soluzioni innovative, a supporto della Città Metropolitana di Catania, al fine di facilitare un maggiore equilibrio tra ambiente urbano e qualità della vita. Tra i relatori Gildo La Barbera, project manager della Strategic Team of Planning, Erica Tomasoni e Domenico Romaniello della SISPLAN, Grazia Adorni della Città Metropolitana Catania, Rosario Rossi della Direzione Politiche Comunitarie del Comune di Catania;

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, sarà la volta del tema La co-progettazione come strumento di partnership per lo sviluppo sostenibile. Quando si parla di co-progettazione si intende quell’istituto mediante il quale la Pubblica Amministrazione instaura un rapporto di collaborazione con uno o più enti del Terzo Settore al fine di realizzare specifici progetti di servizio e soddisfare esigenze comuni pubblico/private. La co-progettazione si configura come uno strumento di partnership con un’alta capacità di innovare progetti e servizi pubblici. Un workshop tenuto da Gildo La Barbera e Caterina Borruso, esperti della Strategic Team of Planning, per confrontarsi sul tema quale leva per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Catania.

Ultimo appuntamento sarà martedì 18 ottobre, dalle 9.30 alle 12:30. Un seminario online dal titolo Le comunità energetiche come modello di sviluppo sostenibile. Una comunità energetica si basa su un sistema collaborativo tra enti pubblici locali, aziende, attività commerciali e cittadini, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo, attraverso un modello basato sulla condivisione. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questo seminario che sviluppa un focus sulle opportunità di creare comunità energetiche nei piccoli centri dell’area metropolitana o in aree vocate all’interno delle città. Saranno trattati case history che prevedono un’analisi dettagliata delle comunità energetiche in Italia.

Il progetto “Catania a colori. L’Agenda 2030 della Città metropolitana di Catania per lo sviluppo sostenibile”, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e realizzato dalla Città Metropolitana di Catania con l’assistenza tecnica della società STEP – Strategic Team of Planning e dal Consorzio Solidalia, da febbraio ad oggi, per favorire lo sviluppo sostenibile, ha avviato un percorso che sta volgendo al termine che l’ha visto impegnato sotto il profilo della sostenibilità sia nella tutela del territorio che nel coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder, attraverso la definizione di obiettivi e di indicatori per misurare il progresso verso il conseguimento degli SDG’S dell’Agenda ONU.

All’interno del progetto, è stata curata la realizzazione di un programma di laboratori tematici per la sensibilizzazione e partecipazione di cittadini e attori sociali ed economici alla definizione condivisa delle strategie e azioni dell’Agenda.

