Francesco Incarbone è il nuovo segretario della Filbi Uila, l’organizzazione di lavoratrici e lavoratori dei Consorzi di bonifica, di Catania. E’ stato eletto dall’assemblea sindacale alla presenza del segretario nazionale Gabriele De Gasperis che ha ricordato come i Consorzi di bonifica siano «le sentinelle del territorio» e ha «messo in guardia sui rischi di una loro paralisi per mancanza di risorse». «La Regione sa bene - ha affermato De Gasperis - quali e quanti siano i costi energetici di questi enti, ora appesantiti ulteriormente dalla crisi innescata dal conflitto in Ucraina e dalla speculazione. Nessuno deve dimenticare i servizi di pubblica utilità e a salvaguardia del territorio che vengono assicurati dai Consorzi. Alla politica chiediamo investimenti e sostegno per un’efficace erogazione dei servizi». Il segretario nazionale della Filbi ha anche rivendicato «la necessità di un ampliamento degli organici degli enti per garantire nei territori una presenza stabile di professionalità al servizio dei cittadini e del sistema agricolo». Al congresso hanno partecipato anche i segretari regionali di Uila e Filbi, Nino Marino ed Enzo Savarino.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA