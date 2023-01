Gasolio, i “furbetti” delle accise: dissequestrata la S.L. Group

La società S.L. Group, con sede a Catania, deve essere dissequestrata e restituita a Cristopher Cardillo. E' questa la decisione del Tribunale del Riesame di Catania che ha accolto il ricorso presentato dal difensore, l'avvocato Francesco Messina, annullando il decreto del gip emesso lo scorso 2 novembre.

L'impresa è una di quelle coinvolte nella maxi indagine della procura europea di Palermo e condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania e dai funzionari dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli della DT VII Sicilia su un giro di evasione e omissioni di accise e Iva su migliaia di litri di gasolio. Prodotti petroliferi che sarebbero entrati in Italia dall'estero senza passare dall'Agenzia delle Entrate.

Un'indagine che toccò diverse province siciliane (Catania, Palermo ed Enna) e calabresi ( Catanzaro e Reggio Calabria). Il giudice dispose misure cautelari reali per un valore di circa 25 milioni di euro nei confronti di 8 società, 2 ditte individuali e 13 indagati, ritenuti, a vario titolo, responsabili dei reati di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa su prodotti energetici nonché di infedele dichiarazione dei redditi, emissione di fatture per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione dei redditi al fine di evadere l’Iva.

«La vicenda su cui la procura europea sta indagando è altamente tecnica e complicata, aspettiamo le motivazioni fiduciosi delle nostre tesi», ha commentato l’avvocato Messina il dissequestro della ditta.

