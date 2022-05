Giarre, scontro tra due moto: un morto e un ferito grave

Incidente mortale nella notte in via Finocchiaro Aprile, all’ingresso nord di Giarre poco distante dal raccordo con il ponte Macchia. Due motociclette si sono scontrate e uno dei mezzi è finito contro un muro.

La vittima è un 55enne di Mascali, Salvatore Arcidiacono, bracciante agricolo,sposato e padre di due figli; il ferito, un 27enne, anche lui di Mascali, disarcionato dal sellino in seguito al violento impatto, è stato condotto dal 118 all’ospedale di Acireale. Ha riportato gravi ferite ma non correrebbe pericolo di vita. Entrambi indossavano il casco. Da una prima ricostruzione compiuta dai carabinieri della Stazione di Giarre e dal Norm della locale Compagnia, sembrerebbe che la vittima, che si trovava in via Finocchiaro Aprile si stesse immettendo nella corsia di marcia in direzione di Mascali quando, improvvisamente, è sopraggiunta la moto guidata dal 27enne, in direzione di Giarre, dopo avere superato il ponte Macchia. L’impatto è stato violentissimo. Arcidiacono è morto ancora prima che arrivassero i soccorsi.

