Giarre, vasto incendio in pieno centro: due edifici avvolti dalla fiamme, gente in strada

Un incendio di vaste dimensioni sta divampando da circa 30 minuti alle spalle di via Michele Federico Sciacca nella zona residenziale di Giarre. A fuoco oltre a rifiuti e sterpaglie di un vasto terreno incolto, decine di pneumatici. Preoccupazione per i residenti della vicina via Sada che temono che il propagarsi delle fiamme possa raggiungere le abitazioni. Un residence e un altro edificio, per fortuna disabitati sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto stanno intervenendo tre mezzi dei Vvff e del Corpo forestale.

(in aggiornamento)

