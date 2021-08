Giarre e Riposto di nuovo sepolte dalle cenere: viabilità in tilt

Giarre e Riposto di nuovo sepolte dalla cenere vulcanica. Poco prima delle 19 una pioggia di lapilli si è abbattuta nel territorio ricompreso tra Santa Venerina, Sciara, Macchia Giarre e Riposto.

Le strade sono ricolme di cenere e a Giarre in particolare la viabilità è in tilt per via dei tanti pendolari di rientro dalle spiagge che hanno dovuto affrontare la tempesta di sabbia nera.

Impercorribile la via Callipoli, l’asse viario che attraversa la città e attraverso la quale i vacanzieri raggiungono la barriera autostradale di Trepunti.

La nuova pioggia di cenere vulcanica è connessa all'odierna attività stromboliana in ripresa sull'Etna.



