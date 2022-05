Giro d'Italia, domani lezioni sospese a Catania

Le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, di Catania rimarranno chiuse domani in occasione della V tappa italiana del Giro d’Italia in partenza dalla città. Lo ha disposto il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Che ha successivamente precisato: "Scuole aperte ma lezioni sospese domani a Catania in occasione della tappa del Giro d’Italia in partenza dalla città. La sospensione delle lezioni interessa soltanto studenti e docenti, ma non impatta sul lavoro del personale non docente e Ata.

"La complessa macchina organizzativa nelle ore precedenti e successive alla partenza, prevista alle ore 11.30 circa da piazza Università, coincidente con quello delle attività didattiche e i prevedibili disagi causati dai percorsi e dagli orari differenti del trasporto pubblico locale, con numerose strade chiuse al traffico veicolare - sottolinea una nota del Comune - hanno determinato la decisione della chiusura totale delle scuole, peraltro adottata in numerose altre città attraversate dal Giro».



«In tal modo - continua la nota - sarà possibile ridurre il tempo necessario per gli spostamenti, alleggerire i flussi di traffico veicolare a garanzia della sicurezza urbana e a tutela dell’incolumità dei cittadini». Il sindaco facente Bonaccorsi infine ha chiesto e ottenuto dal direttore generale di Fce Salvo Fiore un incremento della frequenza delle corse delle Metro nella prima parte della giornata, almeno fino alle 14, invitando i cittadini a spostarsi il meno possibile con i mezzi privati e ad utilizzare quelli pubblici.



