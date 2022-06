Gravina di Catania, auto cappotta in via Gramsci a causa della velocità: due feriti

Incidente stradale autonomo la scorsa notte in via Gramsci a Gravina di Catania. Una vettura con a bordo due persone per cause ancora in corso di accertamento si è cappottata all'altezza dell'incrocio con via Roma. Il mezzo ha dapprima urtato un'auto parcheggiata e poi si è ribaltato al centro della carreggiata. L'automobile procedeva comunque a velocità sostenuta. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze, i due occupati del mezzo sono rimasti feriti ma in maniera lieve. Sul posto sono intervenuti carabinieri, un'ambulanza e i vigili del fuoco.

