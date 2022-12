I bus solidali contro il caro-voli: 130 fuorisede tornano al Sud gratis per le vacanze

Il ritorno a casa per le vacanze natalizie non per tutti è scontato. Con il caro prezzi molti studenti hanno preferito non affrontare il viaggio. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che, per chi torna a casa in Puglia, Sicilia, Calabria per le vacanze di Natale, i rincari applicati dalle compagnie di trasporti raggiungono la tripla cifra in termini di percentuali.

In questo contesto si inserisce l’iniziativa dell’influencer Stefano Maiolica, ai più noto come "Un terrone a Milano", che ha attivato il progetto AttraversaTaM, sponsorizzato da Galbanino e Galbanetto e coordinato dall’agenzia di comunicazione Industria01, concedendo di fatto un biglietto speciale, completamente gratuito, a 130 fuorisede per tornare a casa a Natale, al Sud. Oltre 3.000 le richieste arrivate. L'iniziativa, quest’anno alla sua terza edizione, è nata da una considerazione: “Non è possibile che una giovane famiglia con due figli piccoli debba spendere 2mila euro per passare il Natale con i nonni in Sicilia. Non è possibile che chi è costretto a lavorare fino al 22 dicembre poi debba spendere 500 euro per tornare a Crotone o a Brindisi -sottolinea Bice Guastella, creative director di Industria01. Per questo motivo Industria01 ha individuato e proposto l’AttraversaTAM con l'obiettivo di dare un contributo concreto ad un'iniziativa di grande valore sociale che ci ha visti impegnati a 360° nella gestione dell’attività dai servizi di branding al project management”.

Stefano Maiolica

Quest'anno, grazie al gruppo Galbani, per la prima volta i bus che viaggeranno verso il Sud sono due, uno direzione Sicilia (con tappe a Napoli, Salerno, Lecce, Cosenza e Catania) e il secondo direzione Puglia (con tappe a Pescara, Foggia, Brindisi, Bari, Taranto e Lecce). Entrambi i pullman partiranno il 22 dicembre alle 19 dalla Stazione Centrale di Milano. Il primo, diretto in Sicilia, arriverà a Catania il 23 dicembre alle 18 in Piazza Papa Giovanni XXIII. “Galbanino è da sempre amato in tutta Italia e in particolare nelle regioni del Sud. Per questo, abbiamo pensato ad un gesto concreto per ricompensare la fiducia dei nostri consumatori più fedeli: da qui l’idea di collaborare con Stefano Maiolica, in arte @unterroneamilano, per poter far ricongiungere i giovani venuti al Nord con le loro famiglie rimaste al Sud in un’occasione speciale come quella del Natale” afferma Mauro Frantellizzi, Direttore Marketing Galbani.



