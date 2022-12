I mercatini natalizi animano il centro storico

Torna la magia del Natale. Piazza Università, via Minoriti e via Montesano con un centinaio di casette in legno addobbate e illuminate, rallegrano questi giorni di festa con luci e colori tipici del periodo più atteso dell’anno.

Pubblicità

I mercatini di Natale, nell’incantevole cornice del centro storico con le luminarie a Led, offrono idee regalo, prodotti alimentari tipici di qualità, decorazioni natalizie, gioielli artigianali, presepi, ceramiche di Caltagirone, e ovviamente leccornie tradizionali, come torrone e altri dolci tipici.

Quest’anno la manifestazione è ancora più a misura di famiglie e bambini, con tanti giochi e laboratori dedicati ai più piccoli e con due speciali attrazioni in piazza Università: la slitta tridimensionale di Babbo Natale con le renne e l'installazione di un babbo natale luminoso gigante sotto il quale scattare foto ricordo.

I mercatini di Natale saranno aperti tutti dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 21 e nel fine settimana nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino alle ore 22.

Le associazioni che raggruppano gli artigiani (“Le pulci di città”, “Non solo feste”, “Agorà” e “Genesi”) sono state individuate tramite procedura a evidenza pubblica promossa dalla direzione comunale attività produttive, sulla base dell’idea progettuale degli uffici di gabinetto diretti da Giuseppe Ferraro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA