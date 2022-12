Il Comitato S. Agata: «Difficoltà inevitabili nell'organizzazione, priorità alla sicurezza»

«La celebrazione per Sant’Agata deve essere e rimanere festa, modello di come si possa affrontare un evento tra i più importanti al mondo nell’osservanza delle prescrizioni legislative e nella collaborazione proficua tra tutti i livelli e gli organi di governo. Per questo il Comitato appena insediato si scusa con i fedeli e con tutti i cittadini catanesi se l’organizzazione della festa vedrà quest’anno qualche inevitabile difficoltà».

Così in una nota i componenti del Comitato organizzatore della festa agatina che nel ringraziare l’arcivescovo Renna e il commissario straordinario Portoghesi per la fiducia accordata, affermano: «I due anni di pandemia continuano a causare problemi organizzativi non indifferenti per la necessità di far ripartire le procedure relative alle tante iniziative da svolgere. Ciò non diminuisce il nostro attaccamento alla Santa Patrona, anzi ci rafforza tutti nella volontà di fare meglio, nell’impegno perché venga mantenuta la nostra tradizione di fede».

Il Comitato ringrazia poi quanti (personale del Comune, Prefettura e Questura) lavorano «per l’organizzazione della festa nel pieno rispetto delle norme di legge», specie per ciò che concerne la sicurezza.

