Il garage di Viale Nitta era il "supermarket" della droga: due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato due catanesi, di 43 e 49 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è accaduto in viale Nitta e in particolare nel garage di un popoloso condominio, dove era stato segnalato lo smercio di sostanze stupefacenti. Qui una pattuglia di militari, dopo essersi appostata in un punto di osservazione, ha notato una Lancia Y con una donna seduta all’interno apparentemente in attesa di qualcuno e subito dopo hanno scorto due uomini che stavano discutendo sulla rampa delle scale. I due, alla loro vista, avrebbero cercato di disfarsi, rispettivamente, di una dose di cocaina (evidentemente appena acquistata) e di un pacchetto di sigarette contenente altre 28 dosi di cocaina. Il secondo soggetto, il 49enne, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso della somma di 215 euro che è stata sequestrata, perché ritenuta provento dello spaccio.

Nel contempo, un’altra pattuglia intenta a presidiare la zona ha notato il 43enne che con passo veloce stava attraversando la vegetazione circostante, dirigendosi verso una delle scale condominiali e tenendo una busta nelle mani. L’uomo, già noto ai militari, è stato così rincorso e bloccato, nonché perquisito, venendo trovato in possesso di circa 230 grammi di marijuana, tre bilancini di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi di droga, tutto contenuto all’interno di quella busta.

