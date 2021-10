Il giorno della Corri Catania, oggi una giornata intera per la camminata solidale

Corri Catania! Oggi è il giorno della corsa/camminata di solidarietà che quest’anno si svolge con una formula nuova rispetto alle precedenti edizioni nel pieno rispetto delle linee guida vigenti in materia di Covid-19; non ci sarà, infatti, un percorso predefinito né una partenza collettiva ma si svolgerà in forma libera, autonoma e diffusa. «Chi vorrà partecipare - spiegano gli organizzatori - lo potrà fare dove e quando vorrà , tra le 10 e le 18. Indossando la t-shirt di Corri Catania 2021, si potrà correre o camminare a Catania o in qualsiasi altro luogo, evitando così ogni assembramento».

L’ANTEPRIMA DI CORRI CATANIA. Due giorni di festa in piazza Università hanno fatto da anteprima alla manifestazione, organizzata dall'Asd CorriCatania con il patrocinio del Comune di Catania. Tante attività ludico-sportive che hanno coinvolto bambini e ragazzi: dallo street soccer con i giovanissimi dell’Istituto San Luigi di Acireale e della Scuola Canossiane di Catania ai campioni in erba dell’Aetna Mascalucia di pallamano; dalle libellule della Katana di ginnastica ritmica ai giovani talenti della New Sport di ginnastica artistica fino ad arrivare alle entusiasmanti esibizioni delle Palestre Altair.

LO SLOGAN. Sarà lo slogan “No assembramento, sì divertimento” che accompagnerà ogni momento della corsa/camminata che vuole dare un segnale di ripartenza, all’insegna della voglia di vivere e della solidarietà. Oltre al centro storico pedonale nei fine settimana di ottobre, oggi anche il Lungomare sarà chiuso al traffico dalle 10 alle 19 così che i partecipanti all’evento possano avere un ulteriore luogo dove poter correre in sicurezza.

IL PROGETTO SOLIDALE “TUTTI A BORDO”. Quest’anno si “corre” a sostegno del progetto solidale è “Tutti a Bordo” che ha come obiettivo quello di promuovere la raccolta fondi, attraverso la distribuzione del kit 2021, a favore della Croce Rossa Italiana Comitato di Catania e contribuire all’acquisto di un pulmino attrezzato destinato al trasporto delle persone diversamente abili per lo svolgimento di attività sportive.

E’ sempre la solidarietà il “motore” di Corri Catania e oggi a partire dalle 9,30 e fino alle 18 in piazza Università e in piazza Nettuno al Lungomare sarà possibile assicurarsi con soli 4 euro il kit con la maglietta per prendere parte all’evento e fare solidarietà.

UNITA’ MOBILE VACCINALE IN PIAZZA UNIVERSITA’. Dopo il buon successo di ieri, anche oggi in piazza Università, in occasione di Corri Catania, sarà presente l’Unità Mobile messa a disposizione dalla Struttura Commissariale per l’Emergenza Covid, diretta dal Commissario Pino Liberti, con la collaborazione della Croce Rossa di Catania. Il camper, con medici e informatici, dalle ore 10 alle ore 18, sarà presente per le somministrazioni dei vaccini, senza necessità di prenotazione, a quanti sceglieranno di immunizzarsi in occasione dell’evento.

L’iniziativa, che vuol essere un segnale di speranza e un'opportunità ulteriore offerta a chi non è ancora vaccinato, rientra nell’attività dei vaccini di prossimità voluta dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.

