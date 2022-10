In piazza contro il caro bollette, «Non stacchiamo la spina. Catania vuole vivere»: ma tante aziende rischiano di chiudere

Commercianti, imprenditori, artigiani, lavoratori, agricoltori, cooperatori e industriali ieri mattina sono scesi in piazza per lanciare il loro accorato grido dall’allarme contro il caro bollette. “Non stacchiamo la spina. Catania vuole vivere” è stato lo slogan della manifestazione, promossa da Confcooperative, Confagricoltura, Assoesercenti Sicilia-Unimpresa, Legacoop, Confindustria, Cna, Confesercenti, Agricoltori italiani, Confcommercio, Upla-Clai, Casartigiani Upia e i sindacati Cgil, Uil e Ugl.

Disposti in piazza Università a formare un enorme cerchio, i rappresentanti delle varie categorie e dei sindacati hanno esposto i propri striscioni e gridato la propria rabbia. “Luce gas / tartassati abbandonati”, “Luce gas / noi non chiediamo / Noi non paghiamo”.

In tanti hanno raccontato la loro storia. Marco Palmieri, agricoltore, spiega che a causa del caro bollette non è in grado di pagare le spese per sollevare l’acqua, irrigare, potare, tanto più che i beni agricoli ai produttori vengono paganti una miseria. Valeria Messina, panificatrice, racconta che non può scaricare sul prezzo del pane, che è un bene di prima necessità, il costo triplicato delle bollette dell’energia e che non sa più come andare avanti. Roberto Toni, ristoratore, ha già chiuso, almeno per ora, la sua attività in cui il costo dell’energia incide per il 45%. Con le bollette triplicate non ce la faceva più. Stessa preoccupazione per Massimiliano Guccione, ceramista, che con l’aumento delle materie prime, del gasolio e della luce non sa più come far fronte alle spese e pagare i propri dipendenti. Anche lui teme di dover chiudere.

«La situazione è esplosiva - commenta Francesco Sorbello, vicepresidente provinciale di Confcommercio - Se non si pagano le bollette dapprima viene ridotta la potenza dell’energia erogata, e questo rendere difficile lavorare, poi c’è il distacco e tante attività e aziende rischiano di chiudere».

«Ci vuole un intervento straordinario di breve e medio periodo per l’abbattimento delle bollette - sostiene Pietro Agen, presidente provinciale di Confcommercio- Già il prezzo del gas da agosto ad oggi è crollato da 400 a 100, ma prima che questo calo si veda nelle bollette ci vorranno mesi. Devono aiutarci a resistere. Inoltre, crediamo che un ammortamento in 60 mesi dei finanziamenti straordinari concessi dallo Stato per affrontare il Covid sia una follia. Si pensava che ci sarebbe stata la ripartenza e, invece, è arrivata la guerra. Per questo chiediamo un prestito di guerra. Vogliamo pagare il debito in 30 anni con gli interessi, come per tutti i prestiti bancari. Infine, chiediamo una proroga di sei mesi del pagamento del Durc perché per imprenditori e artigiani avere un Durc negativo significherebbe essere tagliati fuori da tutti i finanziamenti. Sono tre piccole cose, di cui una sola, la prima, ha un costo. Eppure ci permettono di sopravvivere in attesa di una ripresa che ci auguriamo arrivi».

«Un momento di difficoltà grandissima» anche secondo Antonello Biriaco, presidente di Confindustria Catania. «Abbiamo bisogno di liquidità, di una moratoria di tutti i mutui, le bollette e i costi sostenuti dalle aziende durante il Covid e ristori immediati alle aziende, come è stato fatto durante la pandemia. Questa situazione è peggiore di quella di quando c’era la cassa integrazione automatica, il blocco dei pagamenti, i ristori e non consumavamo perché le aziende erano chiuse. Ora il danno è triplicato».

Anche secondo Salvo Politino, presidente Assoesercenti Sicilia-Unimpresa, «il caro energia è diventato insostenibile. Le aziende in questo momento non hanno capacità di rimborso. La liquidità data nel periodo del Covid è stata utilizzata per fare fronte al caro energia. Pertanto chiediamo un indennizzo caro energia, cioè ulteriori contributi a fondo perduto e ulteriori estensione del periodo dei pre ammortamenti. Il nuovo governo deve, come priorità assoluta, affrontare il caro energia e trovare soluzioni con l’Europa».

«La nostra preoccupazione - incalza Carmelo De Caudo, segretario generale Cgil, ed Enza Meli, segretario generale Uil - è che tra breve si perderanno migliaia di posti di lavoro. La manifestazione è un appello ai governi per mettere in campo provvedimenti che vadano verso la direzione di cercare di mitigare il problema del caro bollette. La Cgil chiede alle istituzioni e ai governi nazionale e regionale di adottare provvedimenti straordinari simili a quelli della pandemia. E, nell’immediato, di distribuire gli extraprofitti. Inoltre, chiede il blocco dei licenziamenti e di attivare gli ammortizzatori sociali utilizzando non solo l’intervento dello Stato, ma anche gli enti bilaterali ai quali imprese e lavoratori versano fondi».

«La bomba è pronta ad esplodere se non si trovano soluzioni urgenti - ha detto il segretario territoriale dell’Ugl, Giovanni Musumeci - Non dobbiamo dimenticare che la nostra è già una città in grande difficoltà dopo il dissesto finanziario prima e l’emergenza pandemica. Ci sono grandi, medie e piccole aziende in difficoltà, prova ne è il dato esponenziale sull’aumento della cassa integrazione in questi ultimi mesi, considerato anche il concomitante problema del caro delle materie prime e dei costi in generale. Realtà che hanno sospeso i lavori o la produzione, con dipendenti a casa e stipendi ridotti, ma anche famiglie che non riescono a fronteggiare i prezzi aumentati e le fatture dei fornitori di energia quasi triplicate. Anche gli enti locali sono in difficoltà, non trovando in bilancio le risorse necessarie. A nome dei lavoratori, invochiamo aiuti concreti perché un disastro oggi è da scongiurare assolutamente per Catania e il suo territorio».

Una delegazione, in rappresentanza dei tanti promotori della protesta, si è poi recata in Prefettura per presentare il proprio documento.

La Cisl, con il segretario generale Maurizio Attanasio, pur condividendo la preoccupazione per la situazione e ribadendo la vicinanza a lavoratori e imprese, spiega di non avere aderito all’iniziativa perché non crede «opportuno e funzionale, ora, soffiare sulle piazze, oltretutto senza avere degli interlocutori nei governi».



