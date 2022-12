In via Capopassero armi nascoste tra le macerie e nel vano ascensore, in via Ustica sequestrata anche droga

Pubblicità

Controlli degli agenti del Commissariato di Nesima hanno portato alla scoperta in via Capopassero di armi e droga. Un pluripregiudicato ai domiciliari è stato arrestato per i reati di evasione e detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti tipo crack, marijuana e cocaina. Spacciava in strada e aveva con sé una ricetrasmittente. Sequestrati anche 109 involucri di droga e la somma di 380 euro. È stato trasferito nella casa circondariale di Piazza Lanza.

Con i cani dell'unità cinofila, sono stati anche eseguiti due sequestri di droga a carico di ignoti, uno tra le macerie e l'altro nel vano ascensore dove sono state trovate tre pistole revolver, 58 munizioni, ricetrasmittenti, tre bilancini, denaro e 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per effettuare i previsti rilievi.

Altri tre sequestri a carico di ignoti di sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish e materiale per il confezionamento, sono stati eseguiti negli spazi condominiali di diversi stabilimenti in via Ustica.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA