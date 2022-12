Inchiesta Agorà, archiviata l'accusa di voto di scambio per l'ex vicesindaco di Caltagirone

Il Gip di Catania, su conforme richieste di difesa e procura, ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta per voto di scambio politico mafioso sull'ex assessore e vicesindaco di Caltagirone, l’architetto Sergio Gruttadauria. Lo rende noto il suo legale, il prof. Giovanni Grasso, sottolineando che le accuse contestate su presunti contatti con il clan La Rocca per le amministrative del 2016 non hanno trovato alcun riscontro nelle indagini. Gruttadauria, la cui posizione è stata stralciata dall’inchiesta "Agorà", si è sempre dichiarato innocente e l’inesistenza di contatti con il suo accusatore.

«Nessuna richiesta di voti, quindi - sottolinea il prof. Gasso - da parte dell’architetto alla criminalità organizzata calatina e nessun appoggio elettorale da parte della stessa: è quello che emerge dalla richiesta di archiviazione della Procura e dal provvedimento del Gip Il giudice di Catania, accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal Pm all’esito delle indagini ha ritenuto che la notizia di reato a carico di Gruttadauria '"eve ritenersi infondata in quanto gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio, perché non supportati da adeguati riscontri" e che nei suoi confronti "non può dirsi emerso un quadro circostanziale idoneo a fondare una valutazione complessiva di tale consistenza da trasformarsi in elementi di prova a supportare validamente l’esercizio dell’azione penale».

Gruttadauria, «sorpreso e rammaricato dalla notizia delle indagini a suo carico», si legge in una nota, ha «sempre avuto fiducia nell’operato degli inquirenti e della magistratura». "Sono stati mesi difficili per l’uomo e per il politico - chiosa il prof. Grasso - conclusisi però con un provvedimento che rende piena giustizia all’operato sempre corretto e trasparente dell’architetto Gruttadauria».



