Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la Statale 417 Catania Gela. Il bilancio è pesantissimo: due morti. Le cause sono ancora in accertamento e sul posto ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118. L'incidente si è verificato in prossimità del km 30,300, in territorio di Mineo.

(in aggiornamento)

