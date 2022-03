L'ambasciatore d'Israele in Italia ricevuto in Municipio

I temi legati alla lunga tradizione di scambi commerciali e culturali tra la Sicilia, Catania in particolare, e lo Stato d’Israele sono stati al centro nel capoluogo etneo di un incontro in municipio tra il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’ambasciatore d’Israele in Italia, Drod Eydar, in visita di cortesia in città.

Il massimo rappresentante dell’Amministrazione comunale e l'alto diplomatico si sono intrattenuti in un colloquio istituzionale riservato soffermandosi sulle prospettive di intensificazione degli scambi commerciali tra le due realtà soprattutto per ciò che concerne il turismo, con azioni incentivanti che incrementino i flussi di viaggiatori tra le due realtà territoriali.



