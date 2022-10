L'annuncio di Bianco: «Istituto musicale Bellini sarà conservatorio di Stato»

«L'Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania diventa finalmente conservatorio di Stato». Ad annunciarlo è l’ex ministro dell’Interno ed ex sindaco del capoluogo etneo Enzo Bianco. «La ministra dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa - rivela Bianco - ha firmato i decreti di statizzazione di tutti gli istituti ex pareggiati e Accademie storiche che diventano Conservatori di Stato e Accademie di Belle Arti Statali. Dopo tanti anni ( il percorso è iniziato nel 2017), passa la linea di che ci siamo letteralmente inventata, cioè la strategia che dovessero passare statali tutti questi istituti in Italia. Catania ha finalmente un Conservatorio di Stato».



