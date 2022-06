L'Associazione Italiana Coach Professionisti, incontri a Catania e Sciacca

L’Associazione Italiana Coach Professionisti, nata dall'esigenza sentita da molti professionisti di scambiarsi esperienze, formarsi, confrontarsi sullo sviluppo del proprio lavoro, migliorare il Coaching tramite la ricerca e divulgarlo nella società, terrà un incontro giovedi 9 giugno a Catania e venerdì 10 giugno a Sciacca (Agrigento).

Le due iniziative rientrano nell'attività nazionale “La Primavera del Coaching 2022”, un ricco programma di eventi in tutta Italia volti alla divulgazione del coaching e della sua carta etica-professionale, ma soprattutto dedicati all’instaurarsi di una relazione dialettica con gli utenti interessati, in ciascuna regione, attraverso incontri e progetti esperienziali di stimolo, confronto, riflessione.

“Il coaching come luogo di incontro, scoperta e azione verso il futuro” è il tema dell'iniziativa che si terrà a Catania alle ore 10 presso l'aula magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, in via Vittorio Emanuele, in collaborazione con l'Ateneo Etneo.

Dopo i saluti di benvenuto di Giuseppa Di Gregorio, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania e di Giorgia Costanzo, Referente per l'orientamento dell'Università di Catania, sono previste le relazioni di Marilena Mureddu, responsabile Coaching Club Sicilia; Sara di Tommasi, Laura Incarbone, Antonio Reforgiato, Angelita Messina e Daniele Fisichella, membri Aicp. Modererà i lavori Grazia Barone, membro Aicp.

L'evento di Sciacca, in programma venerdi 10 giugno alle ore 10, si svolgerà nella splendida cornice della locale sezione della Lega Navale Italiana, nell'area del porticciolo turistico. Il tema dell'iniziativa è “Il Coaching come strumento di accoglienza del cambiamento e occasione di rinnovo”.

Interverranno Giuseppe Di Giovanna, Presidente della Lega Navale Italiana di Sciacca, Antonella Attanasio, delegata provinciale Coni, Giancarlo La Greca, delegato C.I.P. Agrigento, Alberto Sutera, Presidente UNITRE Sciacca; Giuseppe Sanfilippo, capitano della squadra di Weelchair hockey Leoni Sicani; Francesca Nicolosi, volontaria Croce Rossa Italiana; Stefano Turturici, Unione Italiana Ciechi; Stefano Urso, Presidente regionale US Acli.

Relazionerà Marilena Mureddu, responsabile Coaching Club Sicilia e Filippo Galluzzo membro AICP in collaborazione con tanti ospiti che condivideranno le loro esperienze permetteranno di mettere in luce il Coaching come strumento utile al cambiamento e all’evoluzione

“Questi due incontri vogliono essere eventi di confronto, crescita e divulgazione – commenta Marilena Mureddu - condivideremo esperienze che permetteranno di mettere in luce il Coaching come strumento utile al cambiamento e all’evoluzione”.

