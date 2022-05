La bombola di gas per cucina riempita nella stazione di servizio: follia a Caltagirone

Li hanno trovati mentre in una stazione di servizio stavano riempiendo di gpl, in genere utilizzato per rifornire le auto, una bombola da cucina. A scoprire l’operazione è stata una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Caltagirone che ha notato che due uomini mentre riempivano una bombola di gas da cucina all’interno di una stazione di servizio di Caltagirone.Stante l’estrema pericolosità della situazione, la pattuglia è subito intervenuta bloccando quella che la stessa polizia ha definitio operazione “scellerata”. I due sono stati identificati: uno dei due era proprio il gestore della stazione di servizio, mentre il secondo era un normale cliente. Ad entrambi sono state quindi contestate le pesanti sanzioni amministrative previste dalla specifica normativa e, pertanto, si è proceduto al sequestro della bombola. Il gestore che ha eseguito il pericoloso rifornimento incurante dei notevoli rischi per la loro e l’altrui incolumità, è stato segnalato alla Prefettura e rischia la chiusura temporanea degli impianti di erogazione.

