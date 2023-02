La dea bendata si è fermata per un “bacio” a Trecastagni

La fortuna questa volta si è fermata Trecastagni per baciare un vincitore, che con una giocata al “8 Lotto Oro”, ha vinto 100 mila euro. Questo sistema di scommesse viene svolto in centri collegati attraverso un monitor che ogni cinque minuti dà i numeri estratti. In particolare quello dell’ “8 Lotto Oro” consiste nel dare la possibilità al giocatore di puntare da 1 a 10 numeri su 90. Giocati i numeri, con in mano la ricevuta si aspetta l’estrazione dei numeri vincenti sul monitor. Come ci ha spiegato una addetta di un centro scommesse, in questo caso il fortunato vincitore, avendo vinto 100 mila euro, vuol dire che ha azzeccato la formula: oro doppio oro.

La notizia, della vincita, anche attraverso i canali social, si è diffusa subito per il paese mettendo in moto la caccia al fortunato vincitore. Subito nella centralissima piazza Marconi, i frequentatori abituali, hanno cominciato a chiedersi, conoscendo i frequentatori dei centri del luogo, chi potesse essere. Inutili sono state le richieste di notizie rivolte ai titolari dei centri operanti in paese, perché è stato risposto loro che non ne sapevano niente della vincita, forse per tutelare il vincitore nella sua privacy, o perché il vincitore avrebbe potuto effettuare la giocata in un centro diverso di quello del luogo.

Un vecchietto della piazza ci ha detto di essere contento che qualcuno abbia vinto questa bella somma di denaro, con la speranza che possa trattarsi di una persona bisognosa. Una altro anziano ha commentato dicendo che sarà difficile conoscere il vincitore perché sicuramente già si sarà... chiuso in casa.





Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA