La festa di Sant'Agata entra nel vivo e Catania fa il boom di turisti: +21% di prenotazioni

Ormai manca poco, pochissimo alla festa di Sant'Agata, la Patrona di Catania. E' certamente la festa più sentita nella città etnea e quest'anno ancora di più dopo due anni di lockdown per il Covid in cui sono state annullate le processioni che hanno fatto diventare questo appuntamento la terza festa religiosa più partecipata al mondo, dopo la Settimana Santa di Siviglia e la Festa del Corpus Domini di Cuzco in Perù.

Pubblicità

Tra le vie del capoluogo etneo i preparativi già fervono da tempo, si respira nell’aria il grande desiderio di vivere Agata da parte dei suoi concittadini e degli oltre un milione di visitatori e devoti che giungeranno per l’occasione da tutto il mondo. L'attesa emerge infatti anche dall'andamento delle prenotazioni turistiche. Secondo le tendenze rilevate da eDreams, agenzia di viaggi online leader in Europa, le prenotazioni per Catania nelle date corrispondenti ai festeggiamenti sui siti di eDreams segnano un +21% rispetto all’anno scorso. Interessante notare, poi, che le principali città di origine sono Roma, Milano e Bologna, ma qualche devoto, seppure in minima parte, arriverà anche dalla Germania e da Malta.

Oltre alla varietà dal punto di vista della provenienza, per la festa di Sant’Agata sono diverse anche le tendenze di prenotazione. C’è infatti chi pianifica e chi decide di unirsi alla processione all’ultimo momento. Il 26% dei viaggiatori in arrivo a Catania per il fine settimana ha prenotato infatti più di due mesi prima della partenza, quasi la metà (il 46%) tra 16 e 30 giorni prima di partire, un 28% ha bloccato le date meno di 15 giorni prima di fare le valigie.

Già da diversi giorni le candelore animano i quartieri della città con le loro tradizionali "annacate" ma è il 3 febbraio che si aprono ufficialmente i tre giorni di culto, di devozione, di folklore, di tradizioni che non hanno eguali al mondo.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA