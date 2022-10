La lite, l'omicidio, le bastonate, la fuga e la cattura: il pomeriggio di follia dell'assassino 80enne di via Carrubella

Quattro, forse cinque colpi di pistola esplosi in rapida successione. Poi la fuga da via Carrubella, al confine fra Fasano e Trappeto nord, nonostante i colpi di bastone ricevuti dal figlio minorenne della vittima - che si chiamava Samuel Giuseppe Nizzari e aveva quarantasei anni - suo malgrado testimone del gravissimo fatto di sangue.

E’ stato un pomeriggio di morte e di follia quello che ha “disegnato” ieri Camillo Bonaccorsi, ottant’anni, l’uomo che la polizia ha fermato per questo incredibile omicidio.

Portata a compimento la missione che probabilmente aveva pianificato nei dettagli (all’appuntamento con la vittima il pensionato si è presentato con una pistola alla cintola), Bonaccorsi si è subito rifugiato nella sua abitazione di Pedara, dove poi i poliziotti sono andati ad acciuffarlo per poi portarlo in questura. Qui l’uomo è stato interrogato, prima di avvertire un malore che ne ha reso inevitabile, era già sera, il trasporto in ospedale.

Ma qual è stato il motivo del contendere? Cosa ha scatenato la furia omicida del pensionato? In via Carrubella 93, là dove giace il cadavere di Nizzari, coperto pietosamente da un telo termico, ognuno racconta la propria versione. C’è chi dice che l’uno, da tempo, dovesse all’altro del denaro, e chi sostiene che, nei garage, un box di proprietà del Bonaccorsi fosse confinante con quello della vittima: una perdita della fognatura avrebbe determinato dei danni alle strutture ma fra i due non si sarebbe trovato l’accordo per eseguire i lavori di ripristino, motivo per cui nelle ultime settimane si sarebbero verificati screzi in serie.

Ieri pomeriggio, poco dopo pranzo, Camillo Bonaccorsi ha citofonato in casa di Samuel Nizzari e ha invitato il “rivale” a raggiungerlo in strada. La vittima è scesa in pantaloncini e infradito, convinto probabilmente di non doversi attendere alcunché. Invece dopo pochi istanti si è innescata l’accesa discussione che ha portato il pensionato a impugnare la propria arma e a fare fuoco, nonostante la presenza di alcune persone sul posto lo avrebbe certamente inchiodato. Quindi la fuga sopra descritta, mentre “qualcuno” provvedeva a sollecitare l’intervento del 118 - purtroppo vano - e quello della polizia.

Il tratto di strada, all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, è stato subito bloccato nei due sensi di marcia per consentire al personale della Scientifica di eseguire i rilievi di rito. Ciò mentre dalla vicina via Capo Passero alcune persone raggiungevano la “fettuccia” bianca e rossa, per comprendere quel che era accaduto al pover’uomo. Che, per inciso conoscevano davvero in tanti in quella zona e che nel 2017 - ma questa è un’altra storia - era stato arrestato per avere custodito nella propria abitazione, presumibilmente per conto terzi, cinque chilogrammi di marijuana.

Da quel momento pare che la vita di Nizzari fosse cambiata: un lavoro onesto come rappresentante di prodotti agroalimentari, una dedizione assoluta per la moglie e i figli, l’amore per il Catania.

Per questo l’ex cognato, che ha raggiunto col cuore in gola il luogo dell’omicidio, non riesce a darsi pace: «Samuel era una perla di persona. Viveva del suo lavoro e non andava, di sicuro, a caccia di guai. Sapevamo che da parecchio tempo era impegnato in un contenzioso con questo pensionato, ma tutto potevano immaginare che un giorno l’avremmo trovato lì, a terra, ammazzato come un animale».

«Sono addolorato - prosegue - perché ancora oggi c’è gente che risolve le questioni in questa maniera. Con le armi, con la violenza. Samuel è rimasto vittima di un agguato. E’ sceso per una discussione con un uomo che, portandosi dietro un’arma, sapeva già che avrebbe premuto il grilletto per sparare. No, non ci posso credere. Non me lo posso spiegare. Che il Signore protegga sua moglie e i suoi due figli».

