Lascia la "firma" sul luogo del delitto: individuato

I poliziotti delle Volanti di Catania, hanno denunciato per furto aggravato un pregiudicato, grazie al suo "modus operandi", conosciuto alle forze di polizia.

Gli agenti erano accorsi in Piazza San Placido per una segnalazione di furto consumato ai danni di un esercizio commerciale cui, erano stati sottratti 140 euro dalla cassa. Il ladro era entrato dopo aver tagliato la saracinesca del negozio. Ma quel modo di fare è stato "riconosciuto" (l'uso di una cesoia per tagliare la saracinesca), e sono risaliti subito al possibile autore. La conferma, una volta giunti a casa dell'uomo che messo alle strette, ha ammesso di aver commesso il furto e, per questo motivo, è stato denunciato a piede libero.

