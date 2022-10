Lavori di bitumazione sulla Circonvallazione di Catania, lunedì di “passione” per gli automobilisti

Lunedì di passione per gli automobilisti catanesi che questa mattina si sono trovati sulla Circonvallazione di Catania, soprattutto in direzione Ognina. Lavori di bitumazione hanno avuto un impatto importante sulla circolazione viaria creando forti rallentamenti al traffico veicolare. Persino i mezzi di emergenza e soccorso hanno avuto difficoltà a transitare nonostante le sirene spiegate.

Al frastuono delle sirene si è aggiunto quello dei clacson degli automobilisti imbottigliati e imbufaliti. Diversi mezzi pesanti tra scarificatori, camion carichi di asfalto, rulli compressori hanno invaso la sede stradale della Circonvallazione nel tratto denominato via Marco Polo all'altezza dell'incrocio con via Duca degli Abruzzi/viale Vittorio Veneto determinando un restringimento della carreggiata che ha convogliato migliaia e migliaia di automobilisti in un imbuto.

E la fase finale dei lavori di Terna per la nuova rete elettrica dell’alta tensione tra le cabine “Catania est” di piazza Galatea e “Catania nord” di viale Marco Polo.

A tratti traffico bloccato, a tratti a passo d'uomo, fatto sta che la settimana per gli automobilisti etnei costretti a percorrere la Circonvallazione si è aperta con il consueto caos. E tutti a chiedersi perché lavori con un impatto così importante sulla circolazione non vengano effettuati di notte per ridurre i disagi sul traffico.

