Librino, la Festa d'Estate agli orti sociali di San Teodoro

È tempo di Festa d’Estate agli orti sociali di San Teodoro a Librino. Mercoledì 13 luglio alle 18 gli assegnatari degli orti unitamente al team di esperti e tutors del progetto ‘U Criscenti, orti urbani per coltivare comunità a Librino , hanno organizzato una manifestazione ricca di spettacoli, laboratori creativi e natura che chiuderà la fase più importante del progetto.

Ai terrazzamenti degli Orti di San Teodoro (in linea d’aria proprio di fronte all’ex Palazzo di cemento) si potrà assistere all’ormai storico spettacolo a cura della Marionettistica Fratelli Napoli dal titolo “Le imprese di Orlando per amor di Angelica”, si potrà passeggiare liberamente tra gli orti aperti al pubblico per l’occasione , ascoltare i ragazzi dell’orchestra MusicaInsieme Librino e del Rap Game, ma anche partecipare al laboratorio di argilla a cura di “Fiumara d’Arte “ di Antonio Presti per contribuire al completamento della Porta delle farfalle o ai lavori di auto costruzione di Nuova Acropoli, e infine chiacchierare e godere della natura pur trovandosi in città.

Per l’occasione saranno presenti alcuni “cittadini testimonial” che parteciperanno all’evento; tra le adesioni quella di Roberto Di Bella, giudice del Tribunale per i Minorenni a Catania, del mecenate Antonio Presti, della presidente di Legambiente Catania, Viola Sorbello, di Pina Arena, insegnante, presidente FNISM Catania (Federazione nazionale insegnanti) e promotrice dei “Giardini delle giuste e dei giusti in ogni scuola”.

‘U Criscenti: orti urbani per coltivare comunità, il progetto che punta ad attivare nuove relazioni tra abitanti e attivisti del quartiere Librino e il resto della città attraverso la rigenerazione degli spazi comuni degli orti di Viale San Teodoro, è tra i 37 vincitori italiani del “Creative Living Lab” – 3 edizione, l’avviso pubblico promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con l’obiettivo di realizzare processi innovativi di rigenerazione urbana.

