Lo straccio intriso di candeggina nella bocca di Chiara che incastra Emanuele

Aveva uno straccio imbevuto di candeggina (o altra sostanzia corrosiva) in bocca Chiara Ugolini, la 27enne trovata uccisa l’altra sera nel suo appartamento, a Calmasino . Delitto per il quale è in carcere un suo vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38enne.

Pubblicità

Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate. La ragazza presentava un’unica fuoriuscita di sangue dalla bocca, compatibile con l’ipotesi di emorragia interna, ma nessun segno di contusione al corpo o alla testa. Ciò renderebbe meno solida l’ipotesi di una spinta, che l'avrebbe fatta cadere a terra, come detto da Impellizeri, che la giovane aveva sorpreso sul balcone.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA