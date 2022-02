Lotteria degli scontrini, vinti 100 mila euro a Catania

E’ stato vinto a Catania nella lotteria degli scontrini uno dei dieci premi da 100 mila euro, con un acquisto effettuato in modalità cashless. Era stato fatto in una multinazionale specializzata nella vendita di mobili e di complementi d’arredo, determinando automaticamente anche la vincita di 20mila euro per l’esercente.

Lo ha reso noto l’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, ricordando che «a gennaio sono state riscosse in Sicilia vincite per 200 mila euro a Siracusa, Trapani, Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo». Per il 2022 sono previsti dieci premi mensili da 100 mila euro, quindici da 25 mila euro e il premio finale da 5 milioni di euro.



