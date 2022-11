Mascali, esplosione per una fuga di gas: anziana ferita e miracolosamente salva

Tragedia sfiorata, stamane, poco prima delle 9, nella centralissima piazza Duomo a Mascali al primo piano di una palazzina liberty dove è avvenuta una microesplosione originata da una fuga di gas.

Nell’abitazione vive da sola un’anziana donna 90enne, colta dalla potente deflagrazione mentre era intenta a prepararsi il latte per la colazione. L’anziana, non appena ha acceso il gas, è stata investita dalla microesplosione, riportando, per fortuna, delle ferite lacero contuse non gravi agli arti inferiori. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e l’autoscala del comando provinciale di Catania, i sanitari del 118, la polizia locale, i carabinieri ed i volontari di protezione civile del Noes. La donna è stata accompagnata presso il Ps dell’ospedale di Giarre per le cure del caso.

Diversi, ma tuttavia contenuti i danni nell’abitazione. L’esplosione, che si è appreso, ha trovato sfogo in un ampio corridoio, ha divelto gli infissi mentre sono andati in frantumi i vetri delle finestre della palazzina che si affaccia su piazza Duomo.



