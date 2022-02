Metro, micro-cariche saranno fatte esplodere tra Catania e Misterbianco

Da venerdì 4 febbraio fino al 30 aprile, tra le 7.30 e le 14 e tra le 15 e le 17 a Catania e Misterbianco saranno fatte detonare diverse micro-cariche di esplosivo nell’ambito dei lavori del tratto compreso tra l'uscita della stazione Nesima e l’uscita della stazione Monte Po della tratta Nesima-Misterbianco Centro della metropolitana. Lo fa sapere l’impresa Cmc di Ravenna, aggiungendo che le esplosioni serviranno a realizzare pozzi e cunicoli per l'areazione e ventilazione del tunnel e per la collocazione di scale antincendio. Gli abitanti della zona, come è avvenuto anche in passato, saranno preventivamente avvisati a mezzo di ronda con personale dotato di megafono, percorrendo per tre volte le vie principali del circondario e avvisati a mezzo di segnalazione acustica da personale preposto in cantiere, dice l’impresa.



