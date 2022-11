Minacce e torture psicologiche alla madre di 89 anni per farsi dare i soldi: arrestato

Tra le accuse c’è anche quella di torturare la madre di 89 anni lasciando accesa la luce e impedendole così di dormire. C’è anche questo nel provvedimento cautelare che ha portato in carcere un uomo di 51 anni di Aci Catena. La misura è stata eseguita dai carabinieri di Catania su richiesta della Procura Distrettuale etnea. L’uomo è accusato di “maltrattamenti in famiglia” ed “estorsione”.

Le indagini hanno fatto luce – come informa la Procura - sulle condotte del 51enne, responsabile di reiterati episodi di violenza nei confronti della madre 89enne. L’uomo, che ha trovato ospitalità da parte dell’anziana madre dopo la fine del suo matrimonio e dopo essersi allontanato da una comunità di recupero per tossicodipendenti presso la quale era in cura, avrebbe tenuto sin dall’inizio un comportamento violento nei confronti della madre oggetto di continue minacce e di comportamenti violenti conseguenti al rifiuto di lei di darghli denaro per acquistare alcolici e stupefacenti. Ad ogni diniego opposto dalla donna sarebbe seguita una violenta reazione da parte del figlio, da gravi minacce, danneggiamenti di suppellettili. In un caso ci sarebbero anche le torture psicologiche, accendendole la luce per impedirle di dormire. Alla fine la donna, accompagnata da un altro figlio, si è recata presso la caserma dei Carabinieri di Aci Catena dove si è confidata con i militari ai quali ha denunciato gli episodi ed il tipo di violenza subita. L’uomo è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

