Agricoltore muore schiacciato dal trattore mentre cerca di spegnere incendio a Paternò

Tragico incidente nelle campagne della Piana di Catania dove un giovane agricoltore è morto schiacciato dagli ingranaggi del suo trattore: con il mezzo stava trasportando un voluminoso serbatoio d’acqua di mille litri, probabilmente per spegnere un incendio. La vittima, 30 anni, è Ignazio Di Stefano. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nella zona di PonteBarca in territorio di Paternó. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò competenti per territorio. Da una prima ricostruzione, la tanica d’acqua si sarebbe capovolta in una curva lungo la strada provinciale 58 facendo ribaltare pure il trattore. Il pm di turno non ha disposto l’autopsia e la salma è stata consegnata ai familiari.

