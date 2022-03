Nuovo parco giochi dentro Villa Pacini

Un parco giochi inclusivo, privo di barriere architettoniche, sta sorgendo nella villa Pacini, frutto di un finanziamento regionale assegnato al Comune di Catania sulla base dell’avviso pubblico promosso dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, bando a cui l’Amministrazione comunale nei mesi scorsi ha presentato istanza su congiunta sollecitazione del sindaco Pogliese e dell’assessore Lombardo, ritenuta valida e favorevolmente esitata. In pochi giorni l’area gioco di circa mille quadrati già presente all’interno del giardino pubblico, grazie alla posa in opera dei giochi sul tappeto antitrauma curata dalle maestranze della ditta appaltatrice, verrà ampliata e rinnovata, arricchita con nuove attrezzature utilizzabili anche da minori con disabilità.

Quello di villa Pacini sarà uno dei tre parchi gioco che in poche settimane sorgeranno negli spazi a verde: una, completamente ridisegnata, sarà creata nel Boschetto della Plaia con giochi adatti per i bambini con disabilità; un’altra sarà sistemata nel Parco degli Ulivi di San Nullo. Il Comune ha inoltre predisposto un piano organico con sei nuove aree gioco da realizzare in aree verde comunali individuati dai consigli di Municipio costato circa 200 mila euro e finanziato coi fondi dalla tassa di soggiorno. Anche il parco Gioeni avrà nuovi attrezzi ludici per bambini e tra pochissimi giorni partirà il piano di manutenzione straordinaria dei parchi gioco già esistenti per un ammontare di ulteriori 150 mila euro.



