Omicidio Elena, l'arcivescovo di Catania mons. Renna: «Sconcertati, ma stop a questo clima di vendetta»

«Siamo sconcertati dinanzi ad un gesto inimmaginabile. La nostra pietà e la nostra vicinanza alla famiglia per la perdita di un Angelo, una creatura così bella, va alla famiglia questa morte ha portato tanta separazione. Per onorare al meglio la piccola Elena non si deve continuare in un clima di vendetta e di astio, ma in questo momento fermiamoci, riflettiamo e preghiamo. Attendiamo dal Signore le risposte per un futuro più sereno e riconciliato». Lo ha affermato il vescovo metropolita di Catania, Luigi Renna, annunciando che «nel pomeriggio sarà a Mascalucia per un momento di preghiera».

Pubblicità

Nel paese etneo oggi per la tragedia il sindaco Vincenzo Magra ha sospeso tutti i festeggiamenti esterni in onore del Patrono, San Vito. Nel tardo pomeriggio nella chiesa di San Vito verrà celebrata una Santa Messa dall’arcivescovo metropolita. Il sindaco non ha proclamato per oggi il lutto cittadino perché - dice «è una cosa che si fa in occasione dei funerali» e vuole incontrare i parenti della bimba per vedere come organizzare le esequie, che vorrebbe in un luogo capace di contenere molte persone.

«È una vicenda che stiamo vivendo in maniera drammatica. Siamo sconcertati. Occorre recuperare alcune fragilità delle nostre comunità per evitare che accadano cose del genere, specialmente se coinvolgono innocenti» ha detto ancora il sindaco di Mascalucia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA