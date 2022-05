Ostensione del busto di Sant'Agata: piazza Duomo controllata ma non blindata

A Catania è il giorno dell'ostensione straordinaria del busto reliquario di Sant’Agata, per l'occasione il prefetto Maria Carmela Librizzi ha presieduto diversi incontri del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, volti a programmare le iniziative di safety e security per assicurare la massima tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nonché il regolare svolgimento della manifestazione.

Alle riunioni hanno preso parte, oltre al questore ed ai comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di finanza, il sindaco facente funzioni, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, i rappresentanti dell’Asp, del Servizio 118 e del dipartimento regionale della Protezione civile, il parroco della Cattedrale ed il presidente del Comitato organizzatore delle festività agatine. Nel corso degli incontri del Comitato, preceduti da riunioni tecnico operative, verifiche e sopralluoghi da parte di tutti gli attori del sistema, sono stati affrontati tutti gli aspetti correlati allo svolgimento di una manifestazione particolarmente complessa che rappresenta, tra l’altro, il primo evento importante dopo il periodo di restrizioni legate al Covid.

Il piano di sicurezza prevede una gestione dell’evento secondo un approccio dinamico e flessibile, senza chiusura e/o transennatura di strade o piazze, piazza Duomo sarà interamente fruibile, consentendo una complessiva fluidità di movimento nell’ambito delle zone adiacenti alla Cattedrale. Sono state previste più vie di accesso per la Cattedrale, attraverso le strade adiacenti alla via Vittorio Emanuele, che saranno presidiate da volontari e dalle Forze di polizia, la predisposizione di zone “cuscinetto” specificatamente dedicate ai diversamente abili ed agli operatori, nonché varchi e presidi mobili secondo la richiamata logica di fluidità e flessibilità operativa.

In tale contesto - rileva la Prefettura - risulta essenziale assicurare il preciso contingentamento dei tempi di permanenza all’interno della Cattedrale atteso che il circuito di ingresso e di uscita dal Duomo deve essere caratterizzato da un continuo movimento dei fedeli, cui sarà consentita una brevissima sosta innanzi al Busto, ordinatamente disposti in fila. All’interno della Cattedrale, che sarà oggetto di frequente sanificazione, sarà richiesto l’utilizzo delle mascherine di protezione anti Covid 19. Predisposta anche un' apposita cartellonistica informativa ed assicurata, tramite l’impiego di un cospicuo numero di personale volontario di protezione civile e di guardie particolari giurate, una capillare e costante informazione rivolta ai fedeli ed ai cittadini sulla complessiva organizzazione dell’evento, fornendo indicazioni e comunicazioni specifiche. Lo svolgimento della manifestazione sarà costantemente monitorato dalla sala operativa della Questura e dal Centro Operativo Comunale all’uopo attivato; dal punto di vista sanitario sarà istituito, a cura del servizio 118, un apposito presidio in piazza Duomo. Tutte le componenti del sistema di sicurezza, generalmente inteso, assicureranno il massimo sforzo e collaborazione per la piena riuscita della manifestazione.

Le messe pomeridiane previste per la giornata sono alle ore 18,00 nella chiesa di San Michele ai Minoriti e alle ore 18,45 nella chiesa di Sant'Agata alla fornace.

